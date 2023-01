Musica, trampolieri, luci, fuoco e magia: in migliaia al Capodanno in piazza a Bordighera

Bordighera. Capodanno in piazza nella Città delle Palme, dove in migliaia sono accorsi in davanti al Mercato Coperto per assistere alla festa organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Fare Musica di Sanremo, per dare il benvenuto al 2023. Tanta musica, ma anche light show, trampolieri e spettacolo con il fuoco hanno accompagnato i presenti fino alla mezzanotte per il tradizionale brindisi.

L’evento è iniziato alle 21.30, con il trascinante Dj set di “El Coach”. E’ stata poi la volta dei Libero Arbitrio: otto gli artisti sul palco, tra musicisti, cantanti e ballerini che hanno regalato un live show dedicato alla disco dance degli anni ​Settanta e Ottanta. Il ritmo delle canzoni di Diana Ross, Gloria Gaynor, Hearth Wind & Fire e di tutte le voci che hanno segnato un’epoca, i costumi, le coreografie hanno coinvolto il pubblico.

» leggi tutto su www.riviera24.it