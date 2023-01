Open Day in Questura per permessi di soggiorno e passaporti

Savona. Al fine di agevolare gli immigrati residenti della provincia di Savona che devono ritirare il permesso di soggiorno, il prossimo mercoledì 4 gennaio è stata predisposta un’apertura straordinaria per la consegna di 100 nuovi o rinnovati documenti presso gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura in via dei Partigiani a Savona che saranno accessibili al pubblico dalle ore 15 alle 18.

La consegna dei biglietti numerati per l’accesso agli sportelli avverrà a partire dalle ore 14 del 4 gennaio 2023.

