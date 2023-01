Povertà stabile a Savona, la Caritas assiste 4.000 persone: sintomi di razzismo, ma anche tanta solidarietà

Savona. La povertà a Savona non è aumentata nell’ultimo anno, com’è accaduto ad esempio nelle grandi città (merito soprattutto del reddito di cittadinanza). Le persone che a diverso titolo hanno bisogno di un sostegno sono circa 4000. La rete dell’assistenza funziona, anche grazie a una proficua collaborazione con il Comune e con le altre associazioni. Savona non è indenne a qualche forma di razzismo, ma ci sono anche significative manifestazioni di segno opposto.

Queste e altre sono le considerazioni che ci arrivano da Alessandro Barabino, 52 anni, sposato e tre figli, laureato in scienze naturali, direttore della Caritas diocesana dal marzo del 2018. Un laico, dunque, per scelta del vescovo Calogero Marino. Come volontario è nella Caritas dal 1987.

