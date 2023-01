Sampdoria: al via un calciomercato di fantasia

Genova. Chi parla di calcio il primo dell’anno, ne parla tutto l’anno… ed allora non corriamo rischi e anche un po’ per scaramanzia, puntiamo il dito sulla Sampdoria. Domani apre la sezione invernale del calciomercato, quella detta anche ‘di riparazione’… E ce ne sarebbero di cose da ristrutturare, in casa Samp, ma – se vogliamo buttarla sul ridere – non esiste un bonus, che finanzi il 110% degli investimenti sul mercato…

E così a Lanna & Co. – alla luce bilancistica – non resta che cercare di accontentare Dejan Stanković, agendo da ‘ministri senza portafoglio’… e cioè: ‘io do un giocatore a te, e tu ne dai uno a me’.

