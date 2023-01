Sanremo, anche se con la pioggia, rispettata ai Tre Ponti la tradizione del cimento

Sanremo. Torna in zona Tre Ponti il cimento invernale del gruppo Nuotatori Vagabondi, che dopo una pausa, ha ritrovato il piacere di festeggiare il nuovo anno con un tuffo nelle limpide acque del levante sanremese. Le miti temperature del periodo hanno anche consentito al gruppo di rimanere in spiaggia per brindare e banchettare in allegria.

I Nuotatori Vagabondi regolarmente ed in tutte le stagioni praticano i” bagni ” con qualsiasi temperatura.

Questo l’elenco dei coraggiosi che hanno preso parte “al tuffo” del primo dell’anno.

I più maturi: Marisa Monteventi (83 anni) ed Emanuele Sciorato (87 anni ex Giocatore di Calcio Professionista).

