Sanremo, Irene Grandi sceglie il ristorante “By the Glass” dopo il concerto a Pian di Nave

Sanremo. Cucina ligure, semplice e genuina, e qualche piatto mediorientale: sono le pietanze scelte da Irene Grandi che ieri si è esibita a Pian di Nave, a Sanremo, per celebrare il Capodanno con un concerto in piazza. L’artista si è recata presso il ristorante “By the Glass” in via Nino Bixio, dove in compagnia di amici ha gustato sardenaira, focaccia, insalata ligure con verdure locali, olive taggiasche, pomodori secchi, e un filetto di cappone, hummus e falafel.

