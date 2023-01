Schianto auto-moto in largo Zecca, grave un ragazzo di 23 anni

Genova. Grave incidente nel centro di Genova nella notte di Capodanno. Un’auto e una moto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate violentemente in largo Zecca nei pressi della galleria. È successo poco prima dell’una.

Un ragazzo di 23 anni, alla guida del mezzo a due ruote, è rimasto ferito in modo grave. Soccorso dai militi della Croce Bianca di Carignano e dall’automedica del 118. è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. È sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

