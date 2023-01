Toti si ispira alla Florida per la Liguria? Branca (SI): “Paragone assurdo e fuori luogo”

Liguria. “Eh si, non è una battuta di Lastrico, né un fake di Lercio, l’ha proprio detto! Toti ieri, formulando il suo “discorso” alla Regione (che poi faceva anche un po’ di tenerezza, avendo come paragone quello del presidente Mattarella) ha dichiarato che vuole fare della Liguria “la Florida d’Italia”. Forse tutta l’opera di organizzazione del mega concerto di Capodanno e la trasformazione del Palazzo della Regione, in un vero set di Mediaset (l’assonanza è voluta) deve avergli creato qualche corto circuito con le conseguenze tipiche di inebriante evanescenza”.

L’affondo al governatore ligure arriva da Maria Gabriella Branca, presidente nazionale di Sinistra Italiana.

