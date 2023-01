Un Capodanno fra i più caldi di sempre, così la città ha accolto il 2023

La Spezia ha salutato l’ultima notte del 2022 con la musica e la comicità del palco di Piazza Europa, invasa da migliaia di persone. La tregua della pioggia e le temperature che nulla hanno a che fare con l’inverno (è una delle notti di San Silvestro più calde dal dopoguerra ad oggi), hanno fatto propendere tanti spezzini per un Capodanno all’aperto. Le condizioni complessive d’altro canto erano perfette, al di là dell’umidità nell’aria: c’è chi già dalle ore dell’aperitivo avevo deciso di scendere in città per iniziare la serata in uno dei tanti bar che hanno accompagnato la notte più lunga dell’anno. Tanti i ristoranti soldout del centro storico dove si è brindato al nuovo anno allo scoccare della mezzanotte. Ma c’è anche chi ha preferito sbrigarsi con le libagioni per vivere il conto alla rovescia in mezzo agli altri: uscendo di casa o dal ristorante in tempo utile, magari a piedi per evitare problemi di parcheggio o magari di mettersi alla guida non abbastanza lucidi. I giovanni, come di consueto, hanno retto più dei loro genitori e nella seconda parte della lunga notte di Capodanno, hanno invaso i luoghi da ballo, in centro e in periferia. Non sono però mancati neanche quest’anno i botti, diventati, nel momento clou della notte, dei veri e propri fuochi d’artificio a cielo aperto come testimonia il video di una nostra lettrice. Ma tutto sommato la notte è filata liscia e, al di là di qualche soccorso per malori in casa o ubriacature, non ci sono stati episodi di cronaca così rilevanti.

