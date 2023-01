A Bordighera arriva Killer Faber: il signore della techno

Bordighera. Inizia l’anno nuovo con un mito della musica elettronica in esibizione al Kursaal Club, una delle discoteche più iconiche della Riviera dei Fiori, al confine con la Costa Azzurra. Sabato prossimo 7 gennaio ci sarà niente meno che “Killer Faber” – il “signore della techno – con il compito di far saltare la pista del locale da ballo.

Al secolo Fabio Desogus, è uno dei 10 Dj di fama internazionale che ha portato la musica elettronica e la techno nelle radio e nei club più famosi d’Italia, d’Europa ed anche negli Stati Uniti. Ha partecipato a numerosi eventi internazionali come l’Ultra Music Festival in Croazia, la Love Parade di Berlino, la Street Parade di Zurigo e il Winter Music Conference di Miami. Ha lavorato nei più grossi network radiofonici italiani come Radio Deejay, M20 e Radio 105, ed è stato protagonista nelle consolle di discoteche quali Florida, Number One, Bolgia, Alcatraz, Hollywood ed il Cocoricò di Riccione.

