App, cartellonistica e visite virtuali per valorizzare la Via dell’Amore

Un accordo operativo con Regione Liguria per la valorizzazione culturale della Via dell’Amore. Ad approvarlo nei giorni scorso il Parco nazionale delle Cinque Terre con deliberazione della giunta esecutiva. L’accordo prevede la realizzazione di apposita cartellonistica, lo sviluppo di App e visite virtuali “che consentano una miglior fruizione della Via dell’Amore e di tutti i percorsi ad essa correlati, offrendo spunti di approfondimento relativi agli aspetti peculiari del paesaggio quali la tecnica di costruzione dei terrazzamenti, lo sviluppo dei borghi, i saperi e i mestieri legati alle produzioni tipiche (vitivinicola, agricola, e presidi Slow Food quali le acciughe di Monterosso e il vino Sciacchetrà DOP)”, si legge nel documento. Interventi che il Parco di impegna ad attuare e la Regione a sostenere con 100mila euro, somma arrivata per via del Piano Cultura e Turismo del Ministero dei Beni e delle attività culturali, approvato a suo tempo dal Cipe.

Intanto proseguono i lavori di messa in sicurezza del celebre percorso pedonale a picco sul mare che collega Riomaggiore e Manarola, con la riapertura di un primo tratto prevista entro le prossime festività pasquali.

