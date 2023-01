Caccia al cinghiale vicino al parco di Portofino, la Regione cancella le restrizioni per 5 anni

Portofino. La Regione sospende per cinque anni i limiti alla caccia nell’area contigua al parco regionale di Portofino. È la decisione contenuta in una delibera adottata lo scorso 28 dicembre dalla giunta regionale con un’obiettivo chiaro: ridurre la popolazione di cinghiali, anche (ma non solo) per contrastare la diffusione della peste suina. Una “bellissima mossa a sorpresa”, la definisce ironicamente il consigliere regionale di Linea Condivisa, Gianni Pastorino.

Le “aree contigue” sono disciplinate da una legge nazionale del 1991 e sono una sorta di zone “cuscinetto” tra le aree protette e il territorio circostante, pensate per permettere l’espansione delle specie oggetto di tutela. Col provvedimento proposto dal vicepresidente Alessandro Piana, la Regione sospende l’efficacia della classificazione “per tutto il periodo di vigenza del Priu” il piano regionale di interventi urgenti, approvato a inizio dicembre, che prevede un incremento degli abbattimenti di cinghiali del 180% su base annua, e comunque “non oltre il 6 dicembre 2027”. In questo modo, vicino ai confini del parco di Portofino, potranno esercitare l’attività venatoria tutti i cacciatori e non solo i residenti.

