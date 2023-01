Camogli piange la morte del comandante Nino Casareto

Da Ernani Andreatta

E’ mancato il Comandante Nino Casareto di Camogli questa mattina 2 gennaio 2023 alle ore 07.30. Era il più giovane dei due fratelli Casareto. Rino a destra nella foto, classe 1932, era Pilota nel porto di La Spezia ed era già scomparso nel 2019. Nino, classe 1935 a sinistra della foto, ritratto con il compagno di scuola Ernani Andreatta di Chiavari è stato Capo Pilota del Porto di La Spezia dopo aver conseguito il comando di navi mercantili e aver poi vinto il concorso per il pilotaggio di quel porto. Andreatta li ricorda entrambi con grande affetto. Con Nino poi sono stati compagni di scuola frequentando insieme il Nautico di Camogli e diplomandosi nel 1955. Entrambi i Casareto, da giovani sono stati dei buoni pallanuotisti là dove la pallanuoto si giocava ancora nel porticciolo di Camogli col pericolo di prendersi qualche remo in testa dai tifosi Camoglini che guardavano le partite dalle barche tutte attorno al campo di gara. In quel campo ci aveva giocato anche Carlo Pedersoli, il futuro attore Bud Spencer , che ricordava spesso quel campo “da pirati” come lui lo definiva.

