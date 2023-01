Guardia di Finanza, pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 15 tenenti del ruolo tecnico-logistico-amministrativo

Liguria. Sulla Gazzetta Ufficiale (il numero 102 della 4^ Serie Speciale del 27 dicembre 2022) è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnicologistico-amministrativo” del corpo della Guardia di Finanza.

Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialità: quattro per amministrazione; tre per telematica; tre per infrastrutture; uno per motorizzazione-settore navale, due per sanità; due per psicologia.

