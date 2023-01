Sanremo piange Roberto Mucci, mancato a soli 56 anni

Sanremo. Lutto in provincia per l’improvvisa scomparsa, a soli 56 anni, di Roberto Mucci. Noto imprenditore nel mondo della floricoltura – aveva una ditta di export – negli anni ’80 dello scorso secolo aveva militato nella Sanremese, ai mitici tempi della Serie C1. Vestirà poi anche la maglia di Campobasso e Forlì. Suo padre Giuseppe era ed è attualmente un dirigente biancoazzurro, così come lo era il figlio.

La dipartita di Mucci lascia attoniti i tanti che lo conoscevano e lo stimavano, molti dei quali condividevano con lui la passione per il calcio e la squadra della propria città. Lo piangono anche la moglie Barbara e la figlia Martina. La redazione di Riviera24 si stringe attorno alla moglie Barbara, la figlia Martina e i familiari tutti. I funerali si terranno mercoledì prossimo 4 gennaio, alle 14.30, presso la concattedrale di San Siro, nell’omonima piazza.

