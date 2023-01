Sistemazione della case danneggiate, Grazzini rassicura i residenti di Marinella

Nuovo incontro stamani a Marinella fra il liquidatore della Spa Nanni Grazzini e gli esponenti della locale consulta territoriale con una rappresentanza degli abitanti del borgo. La riunione è stata l’occasione per fare il punto sulle ultime vicende che hanno riguardato la frazione sarzanese – con l’approvazione della pratica relativa al Pinqua in Consiglio comunale – e l’attività della proprietà, alla luce anche dell’ultima assemblea dei soci, con Mps (in minoranza con il 25%) che ha espresso parere negativo all’intervento di sistemazione delle abitazioni danneggiate dalla tromba d’aria dello scorso 18 agosto, con i residenti costretti a fronteggiare forti disagi specie in caso di pioggia. “Nell’incontro odierno – fanno sapere i membri della Consulta – Grazzini ha invece espresso la volontà dei soci di maggioranza di voler portare a termine i lavori di sistemazione di cui è stato accanito sostenitore nell’assemblea dei soci tenutasi a fine anno”. Una disponibilità molto apprezzata dai presenti, ai quali è stata anche ribadita la volontà di mantenere la vocazione agricola del territorio facilitando l’inserimento degli investitori.

