Stop ai mezzi inquinanti, Crucioli: “Da giunta Bucci un’ordinanza classista che danneggia i più poveri”

Genova. “Quasi alla chetichella, in un periodo di festività in cui l’opinione pubblica è meno attenta, è stata emanata dal Sindaco un’ordinanza che impone dal primo marzo un blocco pressoché totale della circolazione dei mezzi inferiori all’E2 su tutto il territorio comunale. Quello che non si dice è che questa misura, preceduta dall’ormai immancabile “motivazione sanitaria”, andrà a colpire ancora una volta le classi meno abbienti, chi in sostanza è costretto a recarsi al lavoro con la Panda o la Vespa, perché non ha altra possibilità. Sì, perché per i collezionisti, chi cioè ha risorse tali da permettersi il lusso di collezionare veicoli d’epoca, l’accesso sarà consentito, in quanto è previsto dall’ordinanza per i mezzi registrati ASI”.

A dirlo Mattia Crucioli, consigliere comunale ed ex candidato sindaco per la lista ‘Uniti per la Costituzione”. “L’ordinanza, che ricalca pedissequamente i vecchi intenti della giunta Doria, reca una serie di dati individuando nel traffico cittadino “una delle sorgenti emissive che concorrono al superamento dei limiti inquinanti”, ma di fatto non dispone un limite al traffico in sé, ad esempio con pedonalizzazioni o targhe alterne, ma infierisce sui mezzi privati di una specifica fetta di popolazione, quella economicamente più fragile, già duramente impattata dai rincari energetici e di tutti i beni primari, senza neanche quantificare quanti genovesi saranno direttamente colpiti”.

