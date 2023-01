A maggio arrivano le signore a quattro ruote della Carovana romantica

Solcheranno anche le nostre strade le quarantacinque automobili dell’edizione 2023 della Carovana romantica, manifestazione motoristica dedicata ad auto classiche e vintage, costruite tra il 1918 e il 1969, organizzata dall’Associazione Mediterranean Escapes International – Vintage Cars Association, con sede a Napoli.

Aperta a quarantacinque auto, con priorità a quelle prestigiose e pre seconda Guerra mondiale, la Carovana romantica, nata nel 1982, propone itinerari di otto giorni che si snodano per 800-900 chilometri tra le regioni italiane e quelle di altri Paesi mediterranei, respirandone il portato storico, culturale e, appunto, romantico.

L’appuntamento con l’edizione di quest’anno – From the Italian Riviera to the Motorvalley -, la numero trentotto, è dal 19 al 26 maggio prossimi. La Carovana, che si ritroverà a Camogli nel pomeriggio del 19, nella mattinata di domenica 21 prenderà il Bracco e approderà a Levanto; quindi i partecipanti, anche con eventuale tour in motonave, andranno alla scoperta di Cinque Terre e Porto Venere.

L’indomani, 22 maggio, partenza dal Passo delle Cento croci, comune di Varese ligure e superamento del confine emiliano. Quindi, dopo i giorni dedicati alle località e peculiarità emiliane e naturalmente alla Motorvalley, il rientro, che ripasserà dalle nostre parti; in particolare, nel primo pomeriggio del 26 le signore a quattro ruote percorreranno il Passo della Cisa, quindi arrivo a Pontremoli e visita al Museo delle statue stele al Castello del Piagnaro. Infine la risalita verso Camogli.

L’articolo Cent’anni fa nasceva la Provincia della Spezia. E un secolo dopo c’è ancora chi sogna Lunezia proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com