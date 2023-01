Appalto igiene urbana, il Consiglio di Stato dà piena ragione a Teknoservice. L’azienda: «Ora possiamo dedicarci alla start up»

Ventimiglia. La procedura di aggiudicazione alla Teknoservice Srl dell’appalto comprensoriale di igiene urbana dei diciotto Comuni del ventimigliese è stata corretta. Lo sancisce, nero su bianco, la sentenza pronunciata dalla quarta sezione del Consiglio di Stato. Un documento di 21 pagine, pubblicato oggi, dal quale si evince che i ricorsi presentati dalla concorrente Docks Lanterna S.p.a. non possono essere presi in considerazione. Oltre a vedersi respingere i ricorsi, la Docks Lanterna è stata anche condannata a rifondere il Comune di Ventimiglia e la Teknoservice delle spese di giudizio, liquidate in complessivi 40mila euro (20mila a controparte).

«Come azienda siamo molto felici – commenta Massimiliano Forti, direttore commerciale di Teknoservice -. Abbiamo atteso con ansia questo verdetto che ci dà la serenità per andare avanti per tutta la durata dell’appalto. La sentenza ha consolidato definitivamente la nostra posizione. Ora, finalmente, possiamo dedicarci in modo definitivo alla start up del contratto, che era sub iudice, in attesa della sentenza».

