Calcio, Savona. Il dirigente Maddalena: “Sulle polemiche? Rifletto, ma sabato giocheremo”

Il capitano del Savona Riccardo Quintavalle ha affidato a un post social un duro sfogo nei confronti del presidente Massimo Cittadino. Nel mirino, il mancato pagamento dei rimborsi del mese di novembre.

“Dopo il fantomatico stadio ad Altare, dopo il calciomercato internazionale, dopo la promessa di rinforzare la rosa (smantellandola), ora arriva pure la presa per il c**o per le due lire (puri rimborsi benzina) che dal 12 novembre dicono di aver fatto (mai arrivati a oggi)”, afferma Quintavalle precisando poi che ha scritto a titolo personale. Qui il post completo

