Carta acquisti per over 65 e genitori di bimbi sotto i 3 anni: online i moduli per richiederla

Liguria. I moduli per richiedere la Carta Acquisti che consente di ottenere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas, sono disponibili sul sito del ministero dell’Economia e delle finanze. Ne possono fare richiesta solo i cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni.

I destinatari del contributo possono effettuare acquisti attraverso una carta elettronica di pagamento presso negozi alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, nonché pagare le bollette di luce e gas negli uffici postali e usufruire della tariffa elettrica agevolata.

