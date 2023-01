Cent’anni fa nasceva la Provincia della Spezia. E un secolo dopo c’è ancora chi sogna Lunezia

Mussolini era da pochi mesi presidente del Consiglio, quando gli spezzini salutarono l’arrivo del 1923, esattamente un secolo fa. Erano i mesi dell’ascesa del fascismo, che avrebbe preso sempre più il controllo delle vite degli italiani per i 20 anni a venire. Ne fu un segno la spedizione antifascista che tra il 23 e il 27 gennaio provocò la morte di sei oppositori del regime.

Ma se le vicende politiche erano cruente, la vita del territorio era invece piena di novità e sviluppo: La Spezia si dota di un terzo piano urbanistico e si arricchisce di nuovi edifici e monumenti.

Su disegno di Oreste Rossi, viene costruito il Tribunale nell’attuale Via Gramsci: dal 1998 il suo edificio, ristrutturato, diverrà sede del Camec. Nello stesso anno l’architetto Franco Oliva edifica Villa Marmori, mentre il 23 maggio è il turno dell’inaugurazione del Palazzo degli Studi di Piazza Verdi avvenuta addirittura per mano del re Vittorio Emanuele III: l’edificio è progettato dall’architetto Armando Titta e da allora diventerà anche la sede del Liceo Classico “Lorenzo Costa”, già nato, per regio decreto, nel 1885.

Ma quel che più di ogni altra cosa rese il 1923 memorabile fu la nascita della Provincia della Spezia.

La votazione del parlamento riporta la data del 30 agosto, mentre il decreto firmato dal sovrano che solo pochi mesi prima era in riva al Golfo è datato 2 settembre e l’atto sarebbe entrato in vigore il 21 dicembre.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com