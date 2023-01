“Gabbiotto di cemento immondo”, Vittorio Sgarbi condanna l’autosilos di Portello

Genova. “A Genova accadono cose strane, in prossimità di via Garibaldi, la via dei grandi palazzi, la via della cultura genovese, si lascia costruire un autosilos con ascensore, con un gabbiotto di cemento che impatta con i palazzi in modo violento, su cui non esiste un’indicazione della Soprintendenza, ma esiste solo l0indicazione del costruttore che dice che sarà rivestito di travertino”.

Queste le parole scelte da Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura del Governo Meloni, per commentare ancora una volta le vicende legate al quadro di Rubens partendo dal contesto cittadino, e prendendo di mira in modo particolare il cantiere del nuovo autosilos di piazza Portello, balzata agli onori delle cronache (e delle polemiche) per il vano ascensore che emerge praticamente al centro dello spazio pedonale.

