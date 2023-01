Imperia, si riunisce il primo consiglio comunale del 2023

Imperia. Torna a riunirsi il consiglio comunale di Imperia il prossimo lunedì 9 gennaio alle ore 18.00. Durante la seduta consiliare verrà trattato il tema della ricostruzione delle commissioni consiliari e della commissione speciale sanità. L’assessore Giribaldi introdurrà invece l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2024 e l’acquisizione di 10 posti auto coperti siti in piazza Mameli, di proprietà della società Go Imperia.

Sarà invece il vice sindaco Giuseppe Fossati a introdurre il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da una sentenza del Tar del 2021. Verrà inoltre discusso, nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana, la realizzazione dell’asilo nido per i servizi del’infanzia in corso Allende in zona Piani.

