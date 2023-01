L’appello della Curva Ferrovia: “Facciamo sentire ai giocatori che una città intera è al loro fianco”

“Dopo due mesi di pausa si ritorna finalmente sui gradoni del nostro amato Picco. Ripartiamo col piede giusto con la cattiveria di chi questa categoria l’ ha sempre sognata e ora che l’ ha raggiunta, non vuole più abbandonarla”. Così gli ultras della Curva Ferrovia che in vista della sfida casalinga di domani lanciano un appello a tutti i tifosi: “Coloriamo il Picco con sciarpe, bandiere e vessilli, facciamo sentire il fiato sul collo agli avversari e facciamo capire ai nostri giocatori che in campo non giocheranno da soli ma hanno un’intera città che è lì a soffrire e gioire al loro fianco. 90 minuti di tifo a prescindere dal risultato in campo, seguiamo i cori dei ragazzi in balconata e dimostriamo che questa categoria la meritiamo sia sul campo ma soprattutto sugli spalti”. I sostenitori aquilotti danno inoltre appuntamento in viale Garibaldi per dirigersi in corteo allo stadio.

