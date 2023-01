Prima convocazione ufficiale da giocatore dello Spezia per Joao Moutinho, inserito da mister Gotti nella lista per la sfida di domani al Picco contro l’Atalanta che segna anche la ripresa del campionato dopo due mesi. Assente invece Daniele Verde che come noto non è al meglio.

Questi i 25 convocati dall’allenatore:

PORTIERI: 1.Zoet, 26.Dido, 40.Zovko

