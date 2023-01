Ritornano le accise e il costo dei carburanti vola. I prezzi dei distributori spezzini

Con la fine dello “sconto” sulle accise, introdotto dal governo Draghi e parzialmente prorogato dal governo Meloni, la stangata di inizio anno è arrivata anche su benzina e gasolio. Il prezzo dei carburanti al litro si è alzato di quasi 20 centesimi e sebbene i prezzi di listino continuino a scendere – con la “verde” al minimo storico da un anno e mezzo – la differenza ai distributori si sente: in alcuni casi si superano abbondantemente i 2 euro al litro sia per il gasolio che per la benzina. E questo si somma a un’ondata di rincari che coinvolge in particolare il settore dei trasporti.

Ecco allora ritornare di attualità la ricerca della pompa più conveniente per il rifornimento, una fatica facilitata da Osservaprezzi Carburanti, il servizio online ufficiale del ministero dello Sviluppo economico che consente di avere tutte le informazioni al riguardo: è sufficiente selezionare la zona di interesse e il tipo di carburante e i distributori appariranno in ordine di prezzo e individuati su una mappa.

