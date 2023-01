Ruba legna da un condominio: viene scoperto, si dà alla fuga e investe un residente con il camion

Liguria. Mentre caricava sul suo camion la legna accatastata nei pressi di un condominio, è stato sorpreso da un residente: salito di corsa sul mezzo, per dileguarsi ha travolto l’uomo che cercava di fermarlo, investendolo. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi, alle prime luci, a Santo Stefano Magra.

I fatti, ricostruiti dalla Polizia locale del comune di Santo Stefano, guidata dal comandante Perroni e riportati dalla giornale on line Citta della Spezia: un uomo, come detto, stava caricando la legna del condominio; una donna, affacciatasi alla terrazza di casa, se n’è accorta, dicendo al soggetto di desistere, senza esito. Così lei si è rivolta a un vicino, che si è precipitato nel piazzale per fermare l’uomo; nel mentre è stata allertata al Polizia locale santostefanese.

