Saldi, gli spezzini scelgono il centro per lo shopping anche se per alcuni il portafogli rischia di rimanere in tasca

Mancano meno di quarantotto ore all’inizio del saldi invernali e stando alle stime nazionali la portata di spesa pro capite si aggirerà attorno ai 133 euro, rispetto al 2020 una cifra che si abbassa di pochi euro. In questa fase con le vetrine addobbate ancora a festa e con la comparsa di qualche Befana in sella a una scopa i negozi del centro città si stanno preparando per il cambio dei cartellini che dovranno essere ben visibili in vetrina con il prezzo originale e quello scontato.

L’auspicio è che i saldi invernali possano dare un po’ di linfa ai commercianti, soprattutto nel settore della moda, richiamati a sfide quotidiane e con il clima che per il momento non ha certamente aiutato nell’acquisto di giacconi e piumini, con una primavera praticamente infinita e in alcune regioni d’Italia il termometro ha segnato temperature estive. A rendere la situazione ancora più complessa sono stati i rincari generalizzati e l’ultimo si è riscontrato proprio in queste ore: il prezzo della benzina è tornato quasi alle stelle. Tutti elementi che fanno mettere una mano al cuore e una al portafogli che per qualcuno potrebbe rimanere in tasca.

