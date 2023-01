Savona Calcio, mister Frumento: “Ho chiesto ai romani di lasciare, ma savonesi fatevi avanti”

L’allenatore del Savona Ermanno Frumento ha convocato una conferenza stampa per fare il punto sul momento travagliato che attraversa il mondo biancoblù. Il tecnico a parlato dopo una due giorni di polemiche derivanti dal post contro la società di capitan Quintavalle in merito al mancato pagamento dei rimborsi di novembre – poi avvenuto oggi come ha confermato il dirigente Maddalena – a cui ha fatto seguito la decisione del presidente Cittadino di mettere fuori rosa l’ormai ex capitano. “Ho suggerito alla proprietà romana di fare un passo indietro ma è tempo che i savonesi interessati al Savona si facciano avanti”, questo il messaggio con cui l’allenatore ha aperto l’incontro con la stampa.

Su Quintavalle “Se il Savona gioca sabato lo farà anche con lui”. C’è la convinzione di poter risolvere il problema e far reintegrare il giocatore.

