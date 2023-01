Treni: “Lieve rincaro come previsto nel contratto di servizio”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“Nel 2019, 2020 e 2021 non ci sono stati aumenti tariffari mentre lo scorso anno l’incremento è stato del 6.5% medio, cifra di gran lunga inferiore rispetto a quanto previsto e ai sette anni precedenti. Nel recente incontro avuto in Regione le associazioni dei pendolari hanno molto apprezzato di aver ridotto il più possibile, al 3%, l’incremento degli abbonamenti che coinvolge principalmente studenti e lavoratori pendolari”. Così l’assessore regionale ai Trasporti in merito ai recenti rincari. “Nei prossimi anni – aggiunge l’assessore Augusto Sartori – gli aumenti andranno sempre più a diminuire fino all’1,5% a partire dal 2025 e non è prevista alcun ipotesi di recuperare il 7% non applicato nel 2021”.

