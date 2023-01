Acqua salata, via alla raccolta firme lanciata da Assoutenti e comitati ad Andora

Andora. Acqua salata, al via la raccolta firme lanciata per la giornata odierna da Assoutenti e comitati. Appuntamento presso l’isola pedonale di Via Roma ad Andora dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

“Ancora una volta – ha spiegato il presidente Assoutenti Furio Truzzi – invitiamo tutta la popolazione coinvolta non solo a non pagare le bollette in arrivo in questi giorni per un servizio che non è stato fornito e che ha creato non pochi problemi di salute alla comunità, ma anche a farci pervenire tutte le bollette ricevute da Rivieracqua anche negli anni precedenti”.

