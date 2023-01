Addio Roberto Mucci, il ricordo del patron della Sanremese

Sanremo. La notizia dell’inaspettata ed improvvisa scomparsa di Roberto Mucci, mancato a soli 56 anni dopo un breve ricovero ospedaliero, ha lasciato attoniti i tanti che lo conoscevano.

Specialmente nel mondo del calcio, quello biancoazzurro della Sanremese, formazione nella quale Mucci aveva militato, negli anni ’80 dello scorso secolo tra le serie professionistiche di C1 e C2. Suo padre Giuseppe è tutt’oggi un dirigente biancoazzurro. Così lo ricorda il patron della formazione matuziana, Alessandro Masu «Roberto Mucci per me è stato l’esempio dell’uomo rispettoso e consapevole dei miei sforzi per portare la Sanremese nel calcio che conta. Un uomo che parlava poco, ancor meno faceva commenti nonostante gli chiedessi ogni tanto cosa pensasse dell’entourage che mi circonda nella società che rappresento. Nonostante conoscesse bene il calcio perché praticato a livello professionistico, cosa che in pochi sono riusciti a fare a Sanremo, non si è mai permesso di criticare nessuno dei nostri ragazzi incluso lo staff. Ha sempre avuto parole di conforto quando le cose non sono andate bene (vedi lo scorso anno quando abbiamo perso il campionato), ed ha sempre cercato di essere di aiuto senza mai scavalcare nessuno degli addetti ai lavori».

