Autostrade, aumenti anche in Liguria. “Inaccettabile e vergognoso”

Savona. L’aumento delle tariffe autostradali, scattato il primo gennaio, riguarda anche i tratti liguri gestiti da Autostrade per l’Italia. Che sia un’ingiustizia è evidente, ma non ha sollevato quell’indignazione generale che ci si poteva attendere.

A reagire in modo fermo è stato comunque Angelo Berlangieri, presidente dell’Unione Industriali di Savona, che per definire l’aumento ha utilizzato i termini più opportuni: inaccettabile e vergognoso. Ha ricordato che per giustificare l’aumento si è detto che le tariffe erano ferme da anni e che i quattrini in più servono per finanziare la manutenzione.

