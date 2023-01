Calvari: concerto della Fantomatika Orchestra al Royal Mep

Da “The Best Events by Martina Fusca”

“The Best Events by Martina Fusca” e “Royal MEP”, sono lieti ed orgogliosi di proporre al pubblico un programma di Concerti dal Vivo in cui si esibiranno performer di alto livello, creando un vero e proprio percorso di Cultura Musicale, percorso iniziato con successo negli scorsi anni con i concerti svoltisi presso il Sagrato della Basilica dei Fieschi cura di “The Best Events by Martina Fusca”, portando sul palco brani ed atmosfere che faranno vibrare lo spirito degli spettatori anche attraverso un percorso nella nostra storia e società, segnata dalla musica.

