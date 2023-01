E-commerce e market place, in Liguria boom di truffe online nel 2022: sottratti 7 milioni di euro

Genova. Sono 250 i casi trattati nel 2022 dalla polizia postale per quanto riguarda le truffe online, pari a +78% rispetto al 2021 (140 casi). E sono 115 le persone indagate per questo reato: +10% rispetto al 2021 (104 persone). In tutto nel 2022 è stata di 7 milioni di euro la cifra sottratta dalle truffe (3 milioni di euro nel 2021, pari a +133%).

Sono questi i dati che emergono dal report della polizia postale diffuso in una nota, in cui si segnala inoltre il rafforzamento dell’attività di prevenzione attraverso il monitoraggio attivo della rete e un’articolata attività di contrasto alle truffe online con 3541 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria a livello nazionale, in particolare nel settore dell’e-commerce e market place.

