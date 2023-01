Igiene urbana, gara d’appalto ineccepibile. Federazione Civica: «Ora modifichiamo servizio per città pulita»

Ventimiglia. «La gara d’appalto è regolare, adesso modifichiamo il servizio per avere una città più pulita». Sono le dichiarazioni della Federazione Civica, di Ventimiglia, a seguito della sentenza pronunciata da Consiglio di Stato che conferma la regolarità dell’affidamento del servizio di igiene urbana comprensoriale (Ventimiglia capofila) alla Teknoservice.

«La decisione del Consiglio di Stato conferma quello che abbiamo sempre sostenuto – dice la Federazione – Gli uffici e l’amministrazione non hanno commesso errori. Come Federazione Civica siamo molto soddisfatti per questo esito, che conferma un procedimento senza lacune e difende il lavoro degli uffici comunali. Adesso si deve subito procedere con le modifiche necessarie a colmare le gravi lacune all’interno del capitolato, mal preparato anni fa e che non poteva essere modificato, salvo incorrere in proroghe illegittime, con rischi anche di natura penale».

