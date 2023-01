La 9^ Ronde della Val Merula apre le iscrizioni: l rally savonese assegnerà il 1° “Memorial Davide Elena”

Genova. Anche per il 2023 la stagione rallystica nazionale prenderà il via dalla Liguria ed ad aprirla sarà, come ormai di consueto, la Ronde della Val Merula, in programma ad Andora il 4 e 5 febbraio prossimi. La gara savonese, giunta alla nona edizione con la collaudata organizzazione della Asd Sport Infinity, aprirà domani, 5 gennaio, le iscrizioni, adesioni che potranno essere effettuate sino al 25 gennaio seguendo la procedura online sul sito della Federazione.

La 9^ Ronde della Val Merula si riproporrà nella sua usuale veste e ricalcherà l’apprezzato format delle edizioni precedenti: partenza ed arrivo ad Andora, percorso di 205,23 km, 44 dei quali relativi alla nuova prova speciale “Madonna della Guardia”, da Caso a Villalunga, che verrà percorsa quattro volte. La gara assegnerà il 1° “Memorial Davide Elena”, in ricordo di un giovane componente del gruppo di lavoro scomparso di recente, mentre la cittadina di Andora sarà ancora il fulcro della manifestazione e tutto il rally costituirà una nuova opportunità di integrazione e valorizzazione con l’intero territorio interessato dalla gara.

