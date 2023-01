Loano, i ragazzi di Runners for Autism provano l’emozione di pattinare sul ghiaccio

Loano. Giornata speciale per i ragazzi dell’Asd Runners for Autism di Loano, che questa mattina hanno potuto provare l’emozione di pattinare sul ghiaccio della grande pista “Ice Skating” di Miletto installata in piazza Italia.

Al termine della consueta riunione del mercoledì, la giunta comunale (insieme al consigliere incaricato alla Consulta del Terzo Settore e del Volontariato Linda Baracco) ha portato il proprio saluto a tutti i pattinatori, come sempre capitanati dalla presidente dell’Asd Nella Andronaco.

