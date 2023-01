Dall’ufficio stampa del Comune di Pieve Ligure

La Farmacia Nuova di Pieve Ligure a partire dal 15 gennaio 2023 sperimenta un servizio di consegna a domicilio gratuito nella mattinata di giovedì. Il servizio è pensato in particolare per gli abitanti di Pieve alta e zone limitrofe e soprattutto per chi ha effettive necessità.

