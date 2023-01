Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Sabato 7 gennaio a Recco tornerà la raccolta alimentare per le famiglie bisognose, ad opera del Centro di Ascolto Vicariale – La dispensa. Dalle ore 9 alle ore 18, in piazza Nicoloso, saranno presenti i volontari della Pro Loco, Croce Verde di Recco e del Gruppo Alpini Golfo Paradiso per raccogliere ciò che i cittadini potranno donare.

