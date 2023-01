Sanità. Guardia Medica in ASL4, Claudio Muzio (FI) torna a chiedere di rafforzare il servizio.

Genova. “Garantire un adeguato servizio di Guardia Medica nel territorio della ASL4 Chiavarese e mitigare così i disagi per i cittadini, emersi da ultimo nel corso delle festività natalizie e in particolare nei giorni a cavallo del Capodanno”. E’ quanto chiede il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Sanità, che su questo tema ha depositato stamane una Interrogazione alla Giunta Toti.

“Da due anni, con diverse iniziative in Consiglio Regionale – dichiara Muzio – segnalo le problematiche che interessano il servizio di Guardia Medica in ASL4, a partire dalla carenza di organico e dalla scarsa remunerazione per i medici che vi operano, non congrua rispetto alle responsabilità assunte e alla copertura territoriale garantita. Quanto accaduto nei giorni scorsi è perciò solo la punta dell’iceberg di una situazione che si protrae da tempo e che va affrontata mettendo in campo risposte adeguate alle dimensioni del problema”.

» leggi tutto su www.genova24.it