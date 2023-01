Sanremo. Una folla di persone, fuori e dentro la cattedrale di San Siro, ha dato il suo ultimo saluto a Roberto Mucci. Il 56enne imprenditore floricolo ex calciatore della Sanremese in Serie C1 e C2 era mancato la notte tra domenica e lunedì scorso, dopo un breve ricovero in ospedale. Ai funerali, oltre tutta la Sanremese, squadra e dirigenza, ha partecipato anche il sindaco Alberto Biancheri. Mucci, lascia il padre Roberto, la figlia Martina e la moglie Barbara.

