Savona Calcio, Rossello: “Preoccupato per il futuro della società. Chiamo a raccolta imprenditori e mondo sportivo”

Savona. “Frumento (l’allenatore del Savona Calcio) ha ragione a chiamare a raccolta gli imprenditori del territorio. Serve uno scatto d’orgoglio della città. Oltre agli imprenditori, però, mi sento di chiamare a raccolta anche il mondo sportivo. Savona è una realtà molto ricca dal punto di vista sportivo ed anche calcistico. In una città che oramai è scesa sotto i 60000 abitanti ed ha l’età media più alta d’Italia, operano ancora 6 club di calcio, alcuni molto attivi e con settori giovanili importanti come il Legino, la Veloce, il Priamar e lo Speranza. Queste società sono gestite da Dirigenti ed allenatori molto seri e preparati, in qualche caso veri punti di riferimento dello sport locale. Quindi ci sono le potenzialità per ripartire”. Così l’assessore allo Sport Francesco Rossello interviene nel dibattito delle ultime ore sul Savona Calcio.

Dai consiglieri comunali la richiesta a Cittadino di lasciare il Savona, Rossello: “Non sta a me discutere gli assetti organizzativi, ma sono preoccupato”

