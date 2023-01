Sori: il decesso di Augusto Forin, musica e letture per ricordarlo

Da Patrizia Biaghetti, “ilpigiamadelgatto”

Cari amici degli Agitatori un grave lutto ci ha colpiti.Augusto Forin il mio compagno di tutta la vita se ne è andato il 29 dicembre, lasciando un vuoto incolmabile.

Per ricordarlo sentirlo ancora vicino a noi, celebreremo alla maniera degli Agitatori.

Il 15 gennaio alle ore 15 ci incontreremo nel nostro Prato Confaunè per una festa di letture e musica certi che a lui sarebbe piaciuta, perché tanto si è prodigato in questi anni per creare condivisione attraverso la musica e le parole.

Vi aspettiamo per ricordarlo uniti a lui in un abbraccio.

