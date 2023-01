Da US Sestri Levante 1919

L’US Sestri Levante 1919 comunica che è attiva la prevendita dei tagliandi per Sanremese-Sestri Levante, partita valida per la 20esima giornata di Serie D, in programma domenica 8 gennaio alle ore 14:30 al Comunale di Sanremo.

SETTORE OSPITI

Intero € 10 + 1,50 diritto prevendita

