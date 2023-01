Che tempo farà? Il meteo di Giovanni Nebbia

Imperia. «Care lettrici e lettori di Riviera24, buongiorno e bentrovati al bollettino meteo da Giovanni Nebbia. La giornata di oggi esordisce sotto un cielo velato, ma con una buona presenza di sole, che fino a ieri sulle carte sembrava parzialmente messa in discussione.

Questo è un fatto positivo, perché di nuvole sterili non ce ne facciamo nulla, se non il vedere crescere a dismisura muschi ed

erba. La situazione generale per ora rimane blandamente anticiclonica, ma tutto è pronto per ospitare una perturbazione che inizierà a dare i primi frutti sabato, per concentrare il grosso delle precipitazioni domenica. A suo seguito potremo notare un modesto calo termico, ma che verrà in gran parte arginato dalla catena alpina.

