Alle 19.00 circa, in via Gastaldi, nei pressi dello stadio di Chiavari, in un condominio si è verificato un forte botto seguito da una colonna di fumo. Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo e poi quelli di Chiavari, esaurito un loro precedente intervento. Giunta anche una pubblica assistenza la cui presenza si è rivelata fortunatamente inutile. I vigili del fuoco hanno accertato che si trattava di un guasto tecnico ad una caldaia e che non sussisteva alcun pericolo.

