Chiavari: Consiglio comunale per dire no alle barriere ferroviarie

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Un consiglio comunale straordinario per impegnare l’amministrazione ad intraprendere tutte le azioni possibili per bloccare l’installazione delle barriere acustiche lungo il tratto di ferrovia cittadina, ma anche per organizzare una raccolta firme per manifestare la contrarietà della popolazione al progetto di Rfi. Un apposito ordine del giorno è stato presentato da Claudia Brignole, capogruppo di Avanti Chiavari, e da Alessandro Monti, capogruppo di Partecip@TTIVA, e verrà iscritto e discusso nella prossima assemblea consiliare.

