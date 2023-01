Chiusura strada per Verezzi, al via la seconda fase del restyling stradale

Borgio Verezzi. Da lunedì 9 gennaio al via i lavori di restyling per via Nazario Sauro, la strada che dal centro di Borgio conduce a Verezzi. L’intervento viario rientra nel piano delle opere pubbliche varato dall’amministrazione comunale.

Il cantiere riguarda il secondo lotto di lavori, dopo che è stata completata la nuova illuminazione pubblica per il collegamento stradale con l’importanbte allargamento della carreggiata (primo lotto da 180mila euro). Anche per questa fase di intervento è prevista una nuova illuminazione.

